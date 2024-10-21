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سموتريتش: بنهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في غزة

منذ 12 ثانية
سموتريتش: بنهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في غزة

وطنا اليوم:زعم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلسئيل سموتريتش أنه في نهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة.
الى ذلك أكدت صحيفة ديعوت أحرونوت العبرية بأنه تم تحذير الوزراء في الكابينيت من أن التشريع المتوقع ضد الأونروا قد يخرج “إسرائيل” من الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة العبرية الإثنين، إن الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبدا أو يفوض لنتنياهو وغالانت اتخاذ القرارات.
وأضافت أن قرار الموافقة على ضرب إيران سيتم في اللحظة الأخيرة وليس في نقاش تم تحديده مسبقا.
وأشارت الى استماع الوزراء في اجتماع الكابينت لآراء فريق التفاوض بشأن جدوى التوصل إلى صفقة بعد رحيل السنوار، منوهة الى أن الوزراء أعربوا عن حماستهم لوجود مجال لإمكانية التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين.
ولفتت الى أن هناك تفاهم بين الوزراء على أن قطر أصبحت الوسيط الرئيسي للتوصل إلى صفقة مع حماس


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