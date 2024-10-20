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منذ 22 ثانية

وطنا اليوم_أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان أنها قصفت مساء يوم الأحد أهدافا إسرائيلية حيوية في غور الأردن والجولان بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الأحد 20 – 10 – 2024، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير”.

وبثت “المقاومة في العراق” مشاهد وثقت عملية الاستهداف

كما أعلنت أنها ضربت للمرة الثانية يوم الأحد هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان السوري بالطيران المسير.

وأكدت في بياناتها استمرار العمليات ضد إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة العراقية مشاهد لعملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

وتعلن “المقاومة في العراق” بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


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