تفاصيل الحالة الجوية الإثنين والثلاثاء

وطنا اليوم_أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الطقس سيبقى خريفيًا لطيفًا في معظم المناطق الاثنين، مع أجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، مع استمرار الطقس الخريفي اللطيف في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع أن يبقى الطقس خريفيًا لطيفًا في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وستكون الرياح شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 25 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 22 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي السهول 25 – 15، والأغوار الشمالية 32 – 20، والأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية .