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الحكومة: مخزون “الخدمة المدنية” سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027

منذ 17 ثانية
الحكومة: مخزون “الخدمة المدنية” سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027

قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن استكمال إطار التشريعي المرافق لنظام إدارة الموارد البشرية الذي دخل حيز النفاذ في تموز 2024.

 

 

 

وأضاف أبو صعيليك مساء الأحد، أن التعليمات الجديدة، تتيح للمؤسسات والدوائر الحكومية، استقلالية أكبر في استقطاب الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرات، بعدما كانت هذه الصلاحية مناطة بديوان الخدمة المدنية سابقا.

 

 

 

وأشار إلى أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تعطي الحق بالتنافس على وظائف القطاع لعام للجميع، وذلك عبر “الإعلان المفتوح” للوظائف.

ولفت إلى أن مخزون ديوان الخدمة سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027، وسيكون التعيين عبر نظام الإعلان المفتوح، بحيث يتيح للجميع التقدم لوظائف القطاع العام كل حسب خبرته وكفاءته.

وأوضح أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تتضمن جملة من المميزات التي ستنعكس على آلية التوظيف بالقطاع العام، ومن ثم انعكاس ذلك على خطة تطوير القطاع العام.

وقال أبو صعيليك، إن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام، بحيث يتم حفظ سجلات التعيين لمدة عام كامل، لإمكانية العودة إليها لاحقا في حال وجود شكاوى.


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