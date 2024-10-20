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راغب علامة يردّ على فيديو إيوائه مسلحين في مبنى يملكه

منذ ساعتين
راغب علامة يردّ على فيديو إيوائه مسلحين في مبنى يملكه

وطنا اليوم:نفى الفنان اللبناني راغب علامة وجود مسلحين داخل أحد الأبنية التي يمتلكها، مؤكداً أنه سيلاحق ناشر هذه الشائعة من خلال القنوات القانونية.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” قال راغب علامة: “يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية أيضًا”.
وأضاف: “صباح (السبت) تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى أملكه في منطقة جونية”.
وأوضح أن “المضحك في الموضوع أن هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط أكثر منطقة أمنية في جونيه بين أمن الدولة والسراي ومبني الأمن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى”.
وختم راغب تدوينته بأن “الموضوع أصبح بعهدة القضاء وقوى الأمن وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله إلى القضاء المختص ليصار إلى محاكمته… فاقتضى التوضيح”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الفيديوهات الكاذبة أدّى إلى تعرض الكثير من المباني المدنية إلى القصف الإسرائيلي في العدوان الوحشي الذي يتعرض له لبنان حالياً.


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