عودة عبد الله الرويشد للكويت بعد رحلة علاج بألمانيا ونبيل شعيل يقبل رأسه

وطنا اليوم:حالة من السعادة عمت الشارع الكويتي، بعد عودة عاد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إلى موطنه بعد رحلة علاج طويلة إثر إصابته بجلطة في المخ، وكان في استقباله عدد كبير من جمهوره في الكويت، فضلاً عن استقبال خاص من الفنان نبيل شعيل الذي احتضنه وقبل رأسه.

وكان الرويشد أصيب في شهر يوليو/تموز الماضي بجلطة في المخ، وسافر إلى ألمانيا ليخضع لرحلة علاج طويلة، وكان طمأن، جمهوره، بمقطع فيديو له خلال فترة النقاهة التي قضاها في ألمانيا.

وحرص العديد من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية على تهنئة الرويشد بعودته سالماً إلى أرض الوطن، حيث كتب نبيل شعيل عبر حسابه في «إكس»، «أهنئ الكويت بعودة رفيق العمر والدرب أخي وعضيدي عبد الله الرويشد من رحلة العلاج وعودة الروح الفنية إلى الخفقان في قلوب محبيه على امتداد الوطن العربي».