إجلاء رعايا أردنيين من لبنان عبر طائرة عسكرية

وطنا اليوم:‏تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان عودتهم إلى المملكة آمنين، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، إجلاء ١٢ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تعد الطائرة الحادية عشرة من طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق، والتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، وكانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن هذه طائرة الإجلاء الخامسة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إذ وصل إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات السلاح الجو الملكي ١١٤ مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

‏وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٣٥٣ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.

‏وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وكما تستمر السفارة في متابعة أحوال الجالية الأردنية هناك وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.

‏وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm

‏والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo