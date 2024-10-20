بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

أبعدها تماما عن الأضواء.. مرض غريب أصاب إيمي سمير غانم

منذ 3 ثواني
أبعدها تماما عن الأضواء.. مرض غريب أصاب إيمي سمير غانم

وطنا اليوم:أزمة صحية تعرضت لها الفنانة المصرية إيمي سمير غانم خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في بقائها في منزلها لأكثر من ثلاثة أشهر بأمر الأطباء.
وتكتمت إيمي على تفاصيل مرضها، رافضة الإفصاح عنها حتى لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.

مرض إيمي سمير غانم
إلا أن مصدراً مقربا من الفنانة أفاد في تصريح بأنها تعاني منذ أكثر من عام من مرض مناعي، حيث انخفضت مناعتها بشكل مفاجئ، ما أصابها بحالة من الضعف العام، لذلك قرر الطبيب المعالج لها عزلها بالمنزل لمدة ثلاثة أشهر، خوفاً من أن تصاب بأي عدوى فيروسية أو بكتيرية بسبب الاختلاط في المناسبات العامة والخاصة.
وأضاف المصدر أنه خلال الفترة الماضية تطورت حالتها بشكل كبير وتوالت تبعات المرض بانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، وضربات قلب سريعة وارتفاع أنزيمات الكبد، وارتفاع في درجة الحرارة، حتى أنها كانت تحت الملاحظة الطبية طوال تلك الفترة.
وأوضح المصدر أن حالة إيمي سمير غانم تحسنت بعض الشيء خلال الشهر الجاري، حتى أصبحت تخرج من منزلها وتذهب إلى بعض الأماكن العامة لكن بحذر شديد، وبصحبة زوجها الفنان حسن الرداد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:39

رئيس الديوان يعزي الطراونة والشوابكة

19:32

الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة من مصر واعتقال 4 مسلحين بغور الأردن

19:21

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بكمين في جباليا

19:10

الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

19:06

المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

19:04

تفاصيل الرسالة الشفوية التي نقلها الصفدي من الملك للرئيس السوري

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر