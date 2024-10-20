بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة من مصر واعتقال 4 مسلحين بغور الأردن

منذ 8 ثواني
الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة من مصر واعتقال 4 مسلحين بغور الأردن

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أحبط أمس السبت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة بمنطقة لواء باران، وهو لواء مشاة يتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.
وأوضح أن جنودا كانوا يراقبون كاميرات المراقبة رصدوا مسيرة عبرت الحدود، وأرسلوا قوات من كتيبة كاراكال إلى مكان الحادث.
وأضاف أن الجنود أطلقوا النار على المسيرة، فأسقطوها، وقال إن المسيرة عثر عليها وهي تحمل 8 مسدسات ومخازن.
وفي إطار متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد وقت قصير من تلقي تقارير عن نشاط مشبوه، ألقى جنوده القبض على 4 مشتبه بهم مسلحين ببنادق إم16 وذخيرة في منطقة النبي موسى في غور الأردن.
وأضاف أنه سيتم تسليم المشتبه بهم والأسلحة التي عثر عليها إلى قوات الأمن، مؤكدا أنه لم يبلغ عن إصابات.
وتشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة “منع حركة (المقاومة الفلسطينية) حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بكمين في جباليا

19:10

الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

19:06

المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

19:04

تفاصيل الرسالة الشفوية التي نقلها الصفدي من الملك للرئيس السوري

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر