مقتل 4 ضباط إسرائيليين بكمين في جباليا

وطنا اليوم:أعلنت مصادر عبرية، الأحد، مقتل قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا.

وكانت أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ عملية قنص في جباليا استهدفت ضابطا وجنديا.

وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تنفيذ عمليات نوعية وكمائن محكمة وإيقاع قوات الاحتلال بها في محار القتال.

كمين ألغام وقنص ضابط

فقد أكدت المصادر أن قادة من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال القطاع.

وأضافت أن مسلحين من كتائب القسام ، قنصوا أحد الضباط الكبار برقبته أثناء زيارته المنطقة.

وأوضحت أن الكمين أسفر عن مقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال وقائد فرقة ويدعى “بني أهارون”.

كما تابعت أن قادة من الجيش الإسرائيلي كانوا في زيارة شمال قطاع غزة، حيث تعرضوا لكمين من الألغام الأرضية، وبعد محاولتهم الهرب قام قناص من القسام بإطلاق رصاصة على رقبة أحد الضباط الكبار، التي تسميهم الأوساط الإسرائيلية بـ “قائد متين”.

وأكدت المصادر على أن حالة الضابط حرجة جداً، حيث إنه يصارع الموت.