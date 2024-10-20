بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بكمين في جباليا

منذ 5 ثواني
مقتل 4 ضباط إسرائيليين بكمين في جباليا

وطنا اليوم:أعلنت مصادر عبرية، الأحد، مقتل قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا.
وكانت أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ عملية قنص في جباليا استهدفت ضابطا وجنديا.
وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تنفيذ عمليات نوعية وكمائن محكمة وإيقاع قوات الاحتلال بها في محار القتال.
كمين ألغام وقنص ضابط
فقد أكدت المصادر أن قادة من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال القطاع.
وأضافت أن مسلحين من كتائب القسام ، قنصوا أحد الضباط الكبار برقبته أثناء زيارته المنطقة.
وأوضحت أن الكمين أسفر عن مقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال وقائد فرقة ويدعى “بني أهارون”.
كما تابعت أن قادة من الجيش الإسرائيلي كانوا في زيارة شمال قطاع غزة، حيث تعرضوا لكمين من الألغام الأرضية، وبعد محاولتهم الهرب قام قناص من القسام بإطلاق رصاصة على رقبة أحد الضباط الكبار، التي تسميهم الأوساط الإسرائيلية بـ “قائد متين”.
وأكدت المصادر على أن حالة الضابط حرجة جداً، حيث إنه يصارع الموت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

19:06

المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

19:04

تفاصيل الرسالة الشفوية التي نقلها الصفدي من الملك للرئيس السوري

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر