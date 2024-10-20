الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة لاإنساني، وشر محض وجريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها، ولابد وأن تواجه هذا المذبحة بعمل دولي حاسم لوقفها على الفور، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أشار الصفدي إلى أن إسرائيل تجوع مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتقصف أحياء بأكملها حتى تمحى من الوجود، وتحرق الأطفال النازحين في الخيام، وتدمر المستشفيات، وتروع السكان بوحشية لإجبارهم على الرحيل عن وطنهم، ولا ينبغي لمجلس الأمن وكل أعضاء المجتمع الدولي أن يسمحوا لهذه الجريمة الوحشية بالاستمرار ولو لدقيقة واحدة، وإن الفشل في وقف هذه المذبحة يشكل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية لأن العالم يسمح لها بذلك، ولابد وأن تنتهي حالة الإفلات من العقاب، مشددا على أنه لا ينبغي السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المزيد من الأطفال الفلسطينيين أحياء، ولا ينبغي السماح لها بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتدمير المزيد من المدارس والمستشفيات، ولا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء، ووقف التطهير العرقي، وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة.