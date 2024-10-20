بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

منذ 17 ثانية
الصفدي : المذبحة في غزة يجب أن تواجه بعمل دولي حاسم

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة لاإنساني، وشر محض وجريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها، ولابد وأن تواجه هذا المذبحة بعمل دولي حاسم لوقفها على الفور، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أشار الصفدي إلى أن إسرائيل تجوع مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتقصف أحياء بأكملها حتى تمحى من الوجود، وتحرق الأطفال النازحين في الخيام، وتدمر المستشفيات، وتروع السكان بوحشية لإجبارهم على الرحيل عن وطنهم، ولا ينبغي لمجلس الأمن وكل أعضاء المجتمع الدولي أن يسمحوا لهذه الجريمة الوحشية بالاستمرار ولو لدقيقة واحدة، وإن الفشل في وقف هذه المذبحة يشكل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية لأن العالم يسمح لها بذلك، ولابد وأن تنتهي حالة الإفلات من العقاب، مشددا على أنه لا ينبغي السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المزيد من الأطفال الفلسطينيين أحياء، ولا ينبغي السماح لها بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتدمير المزيد من المدارس والمستشفيات، ولا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء، ووقف التطهير العرقي، وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:06

المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

19:04

تفاصيل الرسالة الشفوية التي نقلها الصفدي من الملك للرئيس السوري

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

15:25

نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر