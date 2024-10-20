بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

منذ 5 ثواني
المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

وطنا اليوم:ترأس وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اجتماع اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية والمزمع عقده في عمّان، بتنظيم من منظمة “اليونسكو” بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي من 30 – 31 الشهر الحالي.
وأكد المومني، خلال الاجتماع، أهمية المؤتمر باعتباره مؤتمرا دوليا يعقد كل عام، ويتوقع أن يحضره أكثر من 400 شخصية دولية اعتبارية مختلفة من الأردن وجميع أنحاء العالم.
وقال إن الأردن من الدول المتقدمة في موضوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية والرائدة على مستوى المنطقة في هذا المجال، مشيرا الى أن المؤتمر يساعد على مواجهة ظواهر تعاني منها مجتمعات عديدة في العالم، أبرزها ظاهرة المعلومات المغلوطة والمزيفة.
كما أكد المومني، أهمية التشاركية بين أعضاء اللجنة والتنسيق المسبق فيما بينهم والشراكة مع المؤسسات المختلفة للعمل على إنجاح المؤتمر وتقديمه للعالم بأفضل صورة.
من جهته، استعرض أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أبرز الإنجازات والترتيبات التي تم التحضير لها لإقامة أعمال المؤتمر، مشيدا بالتعاون بين أعضاء اللجنة التنظيمية والتواصل المستمر بين الوزارات والمؤسسات والمعنية، مستعرضا جهود اللجنة التنظيمية والمراحل التي وصلت إليها هذه الجهود.
وأعلن النوايسة خلال الاجتماع عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل أسماء الصحفيين والإعلاميين الراغبين بتغطية أعمال المؤتمر ضمن مصفوفة من المعايير تم التوافق عليها مع “اليونيسكو”.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات حول تحضير أعمال المؤتمر، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان خروج المؤتمر بصورة مشرفة للأردن، من حيث التنظيم والاستعدادات المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:04

تفاصيل الرسالة الشفوية التي نقلها الصفدي من الملك للرئيس السوري

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

15:25

نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

15:18

بضاعتكم ردت إليكم .. القسام تفجّر دبابة إسرائيلية في جباليا وتهدي العملية للسنوار

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر