المومني: الأردن من الدول المتقدمة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية

وطنا اليوم:ترأس وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اجتماع اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية والمزمع عقده في عمّان، بتنظيم من منظمة “اليونسكو” بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي من 30 – 31 الشهر الحالي.

وأكد المومني، خلال الاجتماع، أهمية المؤتمر باعتباره مؤتمرا دوليا يعقد كل عام، ويتوقع أن يحضره أكثر من 400 شخصية دولية اعتبارية مختلفة من الأردن وجميع أنحاء العالم.

وقال إن الأردن من الدول المتقدمة في موضوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية والرائدة على مستوى المنطقة في هذا المجال، مشيرا الى أن المؤتمر يساعد على مواجهة ظواهر تعاني منها مجتمعات عديدة في العالم، أبرزها ظاهرة المعلومات المغلوطة والمزيفة.

كما أكد المومني، أهمية التشاركية بين أعضاء اللجنة والتنسيق المسبق فيما بينهم والشراكة مع المؤسسات المختلفة للعمل على إنجاح المؤتمر وتقديمه للعالم بأفضل صورة.

من جهته، استعرض أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أبرز الإنجازات والترتيبات التي تم التحضير لها لإقامة أعمال المؤتمر، مشيدا بالتعاون بين أعضاء اللجنة التنظيمية والتواصل المستمر بين الوزارات والمؤسسات والمعنية، مستعرضا جهود اللجنة التنظيمية والمراحل التي وصلت إليها هذه الجهود.

وأعلن النوايسة خلال الاجتماع عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل أسماء الصحفيين والإعلاميين الراغبين بتغطية أعمال المؤتمر ضمن مصفوفة من المعايير تم التوافق عليها مع “اليونيسكو”.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات حول تحضير أعمال المؤتمر، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان خروج المؤتمر بصورة مشرفة للأردن، من حيث التنظيم والاستعدادات المختلفة.