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الضاحية الجنوبية.. غارات إسرائيلية في موقع استهداف نصر الله

منذ 6 ثواني
الضاحية الجنوبية.. غارات إسرائيلية في موقع استهداف نصر الله

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي شن عددا من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه، السبت، إنذارا لسكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لإخلائها.

 

 

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك”.

 

وأضاف أدرعي في إنذاره للسكان: “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب”.

وتابع: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت، السبت، بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جونية شمالي بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة.


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