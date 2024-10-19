“الحموري” يفتتح مؤتمر التغذية العلاجي الاردني 2024

* بحضور مايزيد عن 150 طبيباً وصدلانياً واخصائي تغذية علاجي متخصص*

* الحموري: ثلث البالغين معرضون لمقاومة الأنسولين

وطنا اليوم – افتتح نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور شادي الحموري مندوباً عن رئيس الجامعة مؤتمر ومعرض التغذية العلاجي الاردني 2024 والذي ينظمه المستشفى الاستشاري وشركة بصمة ابداع للمؤتمرات تحت عنوان مقاومةالانسولين استراتيجيات العلاج وادارة الصحة الشاملة خلال الفترة 17و18 الشهر الجاري.

وقال الحموري خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التغذية العلاجي الاردني بحضور عدد كبير من اصحاب المعالي والسعادة ومشاركة العديد من الاطباء والصيادلة واخصائيي التعذية العلاجية أن مقاومة الانسولين ليست مجرد حالة طيبة، بل هي تحد معقد يتطلب نهجاً شاملا ومتعدد التخصصات، يعمل على تعزيز الفهم العميق للعوامل الفسيولوجية والطبية التي تؤثر على الوزن والصحة العامة ويتطلب تعاون وتشارك الجميع للحد من هذه المشكلة المتفاقمة بنسب تتزايد بشكل مستمر والتي تؤثر سلبا ًعلى المجتمع.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد حمد ان هذا المؤتمر يؤسس ليكون منصة علمية تفاعليه حول مقاومة الانسولين وآليات علاجه في وقت تتزايد الحاجة الى تعزيز الوعي حول قضايا صحية حساسة تتعلق بزيادة نسب الاصابة بمرض مقاومة الانسولين وامراض السكري وما يرتبط بها من أمراض مزمنة تزيد من فاتورة العلاج للمواطن.

ويذكر أن مؤتمر التغذية العلاجي الأردني الذي ينعقد على مدار يومي 17و18 الشهر الجاري وينفذ بشراكة استراتيجية مع مركز الغذاء المثالي ويحضره مايزد عن 150 طيبياً وصدلانياً وأخصائي تغذية علاجية يناقش خلال ستة جلسات علمية ما يزيد عن 15 محاضرة وورقة بحثية متخصصة في مقاومة الأنسولين واستراتيجيات العلاج وتم اعتماده من المجلس الطبي والمجلس الصحي العالي لتجديد مزاولة المهنة ضمن ساعات التطوير المهني المستمر.

وينظم الى جانب المؤتمر معرض التغذية العلاجي الأردني 2024 تشارك فيه اكبر الشركات والعلامات التجارية في مجال مقاومة الانسولين وعلاجه في قطاع الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات والاجهزة الطبية.