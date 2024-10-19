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وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات ودار تربية وتأهيل الاحداث في الرصيفة

منذ ساعتين
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات ودار تربية وتأهيل الاحداث في الرصيفة

وطنا اليوم_تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات، ودار تربية وتأهيل الاحداث في الرصيفة.  

 

وإطلعت خلال زيارتها المفاجئة لهما على مستوى وواقع الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئتي الأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث فيهما .

 

وأكدّت بني مصطفى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة في الوقوف على ما تقدمه الدور والمراكز التابعة لها للفئات الاجتماعية المختلفة .

 

كما تفقدت بني مصطفى أعمال الصيانة واعادة التاهيل التي تمت في كلا المركزين، والتي شملت بعض الأقسام التابعة لهما.

 

وشدّدت على حرص الوزارة على القيام بواجبها في تقديم أفضل الخدمات لهم، وفق أفضل المعايير، وسعي الوزارة المستمر لتطوير وتحسين هذه الخدمات .

 

يُشار إلى أن مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات مختص بإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم خدماته للذكور والإناث، ويبلغ عدد منتفعي المركز 17 منتفع من الذكور، ومن الاناث 37 منتفعة، ويقدم خدمات الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والتأهيل المجتمعي، والارشاد الاسري، والمأكل والمشرب. وتم دمج ما يقارب ٢٠% من منتفعي المركز مع أسرهم.

 

كما تقدم دار تربية وتأهيل الاحداث في الرصيفة الخدمات الأساسية للأحداث الموقوفين من عمر 16 إلى 18 سنة، وتقديم جميع أشكال الرعاية لهم، ومن بينها تعديل السلوك، وتدريبهم وتأهيليهم وإكسابهم العديد من المهارات الحياتية.


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