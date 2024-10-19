تجارة عمان تنظم يوما طبيا مجانيا

وطنا اليوم_ضمن إطار اهتمام غرفة تجارة عمان بأعضاء الهيئة العامة وموظفيهم وعائلاتهم، وحرصاً على نشر التوعية المجتمعية والصحية، نظمت الغرفة يوما طبيا بمقرها، بالتعاون مع مجموعة الخليج-الاردن.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، تضمن اليوم الطبي

تقديم خدمات طبية مجانية لأعضاء الغرفة وعائلاتهم وموظفيهم، والمجتمع المحلي، تشمل تخصصات متنوعة وفحص طبي شامل بالتعاون مع عدة جهات طبية مرموقة، لضمان الحصول على رعاية طبية مجانية وشاملة.

وأشار البيان ان تنظيم اليوم الطبي المجاني يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة في تعزيز دورها التنموي والاجتماعي، وإيمانا بالمسؤولية المجتمعية للغرفة تجاه اعضاءها والمجتمع المحلي، والتي هي جزء لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية في تقديم الرعاية الصحية.

حضر افتتاح اليوم الطبي، محمد طهبوب أمين سر مجلس ادارة الغرفة، خطاب البنا أمين صندوق مجلس الادارة وعلاء ديرانية نائب امين سر المجلس، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين- الأردن الدكتور علي الوزني ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.