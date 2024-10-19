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أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف منزله

منذ 46 ثانية
نتنياهو

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب استهداف منزله في قيسارية، السبت: “لا شيء سيردعنا، سنستمر حتى النهاية”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، إن إيران هي من حاولت اغتياله.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن “نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك”.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيسارية، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.

ولم تعلن جماعة حزب الله اللبنانية، والتي تتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى.


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