أمنية تطلق حملة تطوعية لزراعة الأشجار في الكرك ضمن برنامجها التطوعي UVolunteer

وطنا اليوم_في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ، أطلقت شركة أمنية حملة تطوعية لزراعة الأشجار في محافظة الكرك بالتعاون مع جمعية فرسان المدينة ومنصّة “نحن” المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب في الأردن.

تم تنظيم هذه الفعالية كجزء من برنامج أمنية للعمل التطوعي (UVolunteer) الهادف إلى تعزيز العمل التطوعي بين فريق أمنية للشباب وربطهم بالمجتمع المحلي والبيئة، حيث قام المتطوعون بزراعة 100 شجرة زنزلخت بوابة قريد أرد في المحافظة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء في المملكة، حيث يعتبر شجر الزنزلخت من الأشجار دائمة الخضرة التي توفر الظل وهي سريعة النمو، تنتج سنويا بالمعدل 118 كغم من غاز الأوكسجين؛ فكل شجرتين توفر اوكسجين لعائلة مكونة من أربع أفراد. كما تمتص كل شجرة بالمعدل 21 كغم/ سنويا من غاز ثاني أوكسي الكربون.

هذا السياق، قالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي وجيهة الحسيني: ” فخورون بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تترجم رؤية شركة أمنية تجاه تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الجهود المحلية في مكافحة التغير المناخي. إن دور الشركة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الاتصالات، بل يمتد ليشمل التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة التي نعيش فيها”.

وأضافت الحسيني:” من خلال هذه المبادرة التطوعية التي تأتي ضمن برنامج UVolunteer، نسعى إلى إحداث فرق حقيقي وملموس في مجتمعنا المحلي عبر تعزيز الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة، ومنها محافظة الكرك. إن زراعة الأشجار لا تمثل فقط خطوة نحو تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، بل هي أيضا تعبير عن التزامنا الطويل الأمد تجاه البيئة والمجتمع”.

ولفتت إلى أن شركة أمنية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفي أمنية وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية ومستدامة، مشيرة إلى أن أمنية ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المملكة.

وبدورها شكرت نائب رئيس جمعية فرسان المدينة الدكتورة ولاء عبيدات، شركة أمنية على هذه المبادرة مؤكدة إن مثل هذه الحملات التطوعية التي تجمع بين الشباب والمجتمع المحلي تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة تجاه الحفاظ على بيئتنا. وأثنت عبيدات على الشراكة مع أمنية متطلعين لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف مشتركة تعزز من رفاه مجتمعنا وتدعم بيئتنا للأجيال القادمة.”

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تندرج تحت برنامج أمنية للعمل التطوعي UVolunteer والذي اطلقته الشركة بهدف ترسيخ ثقافة التطوع لدى فريق أمنية للشباب وموظفي الشركة ومساهمتهم في إحداث فرق داخل المجتمع الأردني. ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم روافد “أمنية الخير” في العمل المجتمعي في الأردن وأداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم، إضافة إلى تمكينهم في الإعداد لمهنهم المستقبلية.