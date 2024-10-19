توقيع مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” و”الإحصاءات” لتبادل البيانات وتطوير مؤشرات اقتصادية للصناعة

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” و”الاحصاءات” لتبادل البيانات

الجغبير: البيانات الدقيقة تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

فريحات: الاتفاق على تطوير مؤشرات اقتصادية جديدة تتعلق بالصناعة

وطنا اليوم_أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اهمية توفر البيانات الدقيقة حول القطاع الصناعي، ليتم بناء عليها اعداد الدراسات المتخصصة حول القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تطويرها ودعم تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير.

وأضاف الجغبير خلال توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان ودائرة الاحصاءات العامة، في مبنى الغرفة، الخميس، بحضور مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ان القطاع الصناعي يتطلع الى تعزيز التعاون مع دائرة الاحصاءات العامة لتنفيذ دراسات وابحاث مشتركة حول واقع القطاع الصناعي وتوجهاته المستقبلية والتعاون في نشر الاحصاءات الصناعية، وكذلك تنفيذ مسوحات ميدانية وجمع البيانات اللازمة عند الحاجة لتقييم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصناعي، وتطوير استبانات متخصصة للقطاع الصناعي تهدف الى الحصول على بيانات دقيقة حول مجالات يتم التوافق حولها وحسب الأولويات الوطنية.

مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، اوضح ان “الاحصاءات” هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية ونشرها، وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية بأعلى مستوى من الدقة والشمولية، حيث ستعمل على تزويد غرفة صناعة عمان بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية المتعلقة بالاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي الأردني لمساعدته في تحليلها لاعداد تقاريرها وتحديث كافة البيانات والمعلومات بشكل دوري.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل كل طرف والعمل على تطوير مؤشرات وطنية اقتصادية خدمة لمستخدمي البيانات وراسمي السياسات وصناع القرار، وكذلك التعاون في المسوحات وتنفيذ دراسات وابحاث مشتركة حول واقع القطاع الصناعي ونشر الاحصاءات الصناعية وتقديم الدعم الفني لغرف الصناعة لتطوير مؤشرات اقتصادية جديدة تتعلق بالصناعة، وانشاء سجل احصائي وطني وفقا للتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة وتحديث كافة البيانات والمعلومات الضرورية بشكل دوري.