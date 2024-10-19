أورنج الأردن تعقد تدريباً لموظفيها لتعلم لغة الإشارة للتعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم_انسجاماً مع جهودها المؤسسية الهادفة إلى تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالتنوع والشمولية، نظمت أورنج الأردن تدريباً لموظفيها لتعلم لغة الإشارة في ملتقى الابتكار وذلك لتمكينهم من التعامل الأمثل مع زملائهم والزبائن من ذوي الإعاقة السمعية.

وتضمنت المجالات التي تم تدريب المشاركين عليها كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحسب أفضل الممارسات العالمية والتعرف على أساسيات لغة الإشارة.

وحول هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المتكاملة التي تنفذها أورنج لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبيئة العمل بصورة فاعلة، أشارت الشركة إلى أن حماس المشاركات والمشاركين وتفاعلهم مع المهارات والمعارف الجديدة سيكون دافعاً لهم للمساهمة في إنجازات الشركة ورفع إنتاجيتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ليصلوا بمهاراتهم إلى مستويات جديدة واستثنائية.

ولخدمة الزبائن من ذوي الإعاقة بأفضل طريقة، أطلقت أورنج الأردن دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المعارض في المملكة، تحت مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة،” وهو مترجم بلغة الإشارة بالعربية والإنجليزية كما يتضمن خدمة المساعدة الصوتية (تحويل النص إلى صوت) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى خدمة تطبيق SignBook للزبائن من الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية. داخلياً، تلتزم الشركة بالقانون الذي يشجع شركات القطاع الخاص على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على نشر الوظائف الشاغرة في الشركة على صفحة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها وقعت على ميثاق داخلي لإلزام الإدارة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة تحت شعار “نبصم بالعشرة”، بالإضافة إلى الوسم #MarhabaDiversity وغيرها.

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