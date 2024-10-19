ورشة عمل بين “البوتاس” و”الفوسفات” لتعزيز التكامل الصناعي

وطنا اليوم_

عقدت شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية الخميس الماضي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مبادرة تصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية من العناصر البوتاسية والفوسفاتية المتوفرة في الأردن ووسائل النمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة، وهي إحدى المبادرات الرئيسة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى تطوير القدرة الوطنية في مجال تصنيع وتصدير المواد السمادية والكيماوية وتعزيز التكامل الصناعي.

وحضر الورشة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، كما حضر الرئيسان التنفيذيان للشركتين الدكتور معن النسور والمهندس عبد الوهاب الرواد، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة المياه والري، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إلى جانب مشاركة نخبة من ممثلي القطاع الخاص وخبراء في مجال الصناعات التعدينية والسمادية والكيماوية. وعكست الطروحات والمداولات خلال الورشة أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وركزت الورشة على تعزيز التكامل الصناعي بين عنصري البوتاس والفوسفات من خلال استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات التحويلية والتخصصية، والتي ترتكز على استغلال الموارد الطبيعية في الأردن. كما تطرقت الورشة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاريع الجديدة في قطاعي الكيماويات والأسمدة، الأمر الذي يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

وتم خلال الورشة استعراض الممارسات التي تقوم بها الشركات العالمية المنافسة العاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والمواد المتخصصة، حيث تم تحليل أساليبها في تنويع الإنتاج وتبني أفضل الممارسات الصناعية المتبعة، حيث هدف هذا التحليل إلى الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة وتطبيق الملائم منها في واقع السوق الأردني بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الأردني.

كما ناقشت الورشة بالتفصيل سلاسل القيمة الخاصة بمادتي البوتاس والفوسفات كل على حدة، بالإضافة إلى استعراض سلاسل القيمة المشتركة بينهما، في خطوة تهدف إلى تحديد المنتجات النهائية والوسيطة التي يمكن تصنيعها من خلال تعزيز التعاون بين الشركتين. وتم التأكيد على أهمية تنفيذ استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وفي إطار الجهود لتعزيز التكامل الصناعي، ناقش المشاركون إنشاء مجمع صناعي متكامل للصناعات الكيماوية يعتمد على الموارد المحلية من البوتاس والفوسفات، مما سيعزز من قدرة الأردن على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.