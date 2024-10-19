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هاشتاق “قاطعوا – MBC ” يجتاح وسائل التواصل الإجتماعي وغضب عارم يدفع MBC السعودية إلى حذف الفيديو

منذ ساعة واحدة
هاشتاق “قاطعوا – MBC ” يجتاح وسائل التواصل الإجتماعي وغضب عارم يدفع MBC السعودية إلى حذف الفيديو

وطنا اليوم_حذفت قناة “MBC” السعودية تقريرا وصف قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ “الإرهابيين”، ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ووصفت القناة كلا من رئيس المكتب السياسي لحماس، الشهيد إسماعيل هنية، ونائبه، الشهيد صالح العاروري بالإرهاب، وقالت؛ إن هنية “شخصية مثيرة في عالم الإرهاب”، رغم أنه شخصية كانت تشغل منصبا سياسيا، فيما قالت عن العاروري؛ إنه مسؤول عن “هجمات إرهابية دامية”، متناسية أن الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل أكثر 42 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، هو من اغتال الرجلين في تفجيرات وقصف دام راح ضحيته عشرات المدنيين.

 

كما اتهمت القناة رئيس المكتب السياسي، الشهيد يحيى السنوار بالتهمة نفسها، وقالت؛ إنه آخر من تخلص العالم منه، ووصفته بـ”جزار خان يونس”.

 

وعرضت القناة السعودية التقرير تحت عنوان: “ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء”، وتناولت فيه أيضا قيادات عسكرية من حزب الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، وآخرين.

 

من جانبها، استهجنت حركة حماس في بيان التقرير، الذي قالت؛ إنه “لا يخرج إلا عن صحافة صفراء، وطابور خامس”.

 

وطالبت حماس “إدارة القناة بالتراجع الفوري عن هذا السقوط والانحدار المهني وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى، وكذلك نطالب بتعديل هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني

المجرم”.

 


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