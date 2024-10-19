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“عراقيون يحطمون ويشعلون النار في مكتب قناة MBC في بغداد بعد وصفها قيادات حماس بالإرهابيين”

منذ ساعة واحدة
“عراقيون يحطمون ويشعلون النار في مكتب قناة MBC في بغداد بعد وصفها قيادات حماس بالإرهابيين”

وطنا اليوم_أشعلت حشود عراقية غاضبة النار في مبنى قناة “MBC” في بغداد ليل أمس الجمعة، بعد تقرير بثته القناة وصفت فيه قيادات المقاومة الفلسطينية بالإرهابيين. واعتبرت الحشود أن هذا التقرير يعبر عن حقد دفين تجاه الأمة ورموزها، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتجمع عدد من الشبان في محيط مكاتب القناة للاحتجاج على التقرير، مطالبين بإغلاقها. وبعد ذلك اقتحم المحتجون المبنى وحطموا محتوياته قبل أن يشعلوا النار فيه. واعتبرت الحشود أن ما قامت به “MBC” يمثل اصطفافاً واضحاً مع الصهاينة وخيانة لتضحيات الأمة، داعين إلى حملة شعبية لمقاطعة القناة وكشف سلوكها المتواطئ مع أعداء الأمة

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ودعت شرفاء الأمة لحملة شعبية واسعة لمقاطعة قناة “MBC” وكل القنوات التي تنتهج هذه السياسة التحريرية الخبيثة وتعرية سلوكها المتواطئ مع أعداء الأمة.

 


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