الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر العربي بطائرات مسيرة

وطنا اليوم_أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن في بيان مساء يوم الجمعة، استهداف سفينة في البحر العربي بطائرات مسيرة.

وطنا اليوم_ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن في بيان مساء يوم الجمعة، استهداف سفينة في البحر العربي بطائرات مسيرة

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين إنها “نفذت عملية استهدفت سفينة “MEGALOPOLIS” في البحر العربي لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وتوعد الحوثيون بتصعيد عسكري مؤلم ضد إسرائيل على خلفية مقتل رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: “بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار”.