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حاول إسقاط طائرة بواسطة عصا.. كاميرا درون تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للسنوار

منذ ساعة واحدة
حاول إسقاط طائرة بواسطة عصا.. كاميرا درون تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للسنوار

وطنا اليوم_كشفت صورة متداولة اللحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحكرة حماس، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط كاميرا طائرة بدون طيار صغيرة.

وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به بقذيفة دبابة، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.

وحسب الصورة التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.

وظهر في فيديو صورته هذه المسيرة وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة. ومن المتوقع أن ينشر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بعضا من اللقطات التي التقطتها كاميرا الدرون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

 

 


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