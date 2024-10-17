الأمم المتحدة: لا يمكن القبول بالمستوى الكارثي للجوع في غزة

وطنا اليوم – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، أمر “لا يمكن قبوله”.

وأرجع ذلك إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وارتفاع مستويات النزوح داخل القطاع.

وأشار غوتيريش في منشور له بحسابه على منصة “إكس” اليوم الخميس، إلى أن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة “مثير للقلق”.

وأوضح، أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببها القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار ومستويات النزوح العالية والمستمرة.

وشدد غوتيريش، على ضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل وإزالة العقبات البيروقراطية وضمان النظام العام.

وتابع، أنه بذلك ستتمكن منظمات الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة المنقذة للحياة.