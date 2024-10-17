من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
22:02
هذا ما زعمه الاحتلال حول ما وُجد مع الشهيد السنوار
21:24
الهواري يكلف المساعفة والمغاربة وأبو رمان مدراء في إدارة التأمين الصحي
21:04
مصادر في حماس تؤكد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في مدينة رفح
19:38
منح بكالوريوس طب بشري مقدمة من المغرب
19:33
الدكتورة سميرة الزيود .. مبارك التعيين
19:27
تأجيل دفتر خدمة العلم الجمعة في المطار لمن هو أو أحد والديه مواليد الأردن
19:26
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي*
19:21
مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول
19:10
تفاعل واسع مع استشهاد السنوار مشتبكا.. بالجعبة والبارودة
19:05
الهواري يكلف المساعفة والمغاربة وأبو رمان مدراء في إدارة التأمين الصحي
الرئيسية
عربي دولي
هذا ما زعمه الاحتلال حول ما وُجد مع الشهيد السنوار
منذ 10 ثواني
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:24
الهواري يكلف المساعفة والمغاربة وأبو رمان مدراء في إدارة التأمين الصحي
21:04
مصادر في حماس تؤكد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في مدينة رفح
19:38
منح بكالوريوس طب بشري مقدمة من المغرب
19:33
الدكتورة سميرة الزيود .. مبارك التعيين
19:27
تأجيل دفتر خدمة العلم الجمعة في المطار لمن هو أو أحد والديه مواليد الأردن
19:26
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي*
19:21
مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول
19:10
تفاعل واسع مع استشهاد السنوار مشتبكا.. بالجعبة والبارودة
19:05
الهواري يكلف المساعفة والمغاربة وأبو رمان مدراء في إدارة التأمين الصحي
18:58
دخول 8 إرساليات من البندورة الردنية للأسواق المصرية
17:21
أول تعليق لغالانت بعد إعلان احتمال مقتل السنوار
17:15
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم تصفية السنوار
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن