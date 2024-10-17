مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي*

وطنا اليوم_عمان 17 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة العدوان بوفاة الحاج عمر عبدالله المارج العدوان، وإلى آل الطبيشي بوفاة الإعلامية آمنة الطبيشي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم قبيلة العدوان وآل الطبيشي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.