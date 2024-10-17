تأجيل دفتر خدمة العلم الجمعة في المطار لمن هو أو أحد والديه مواليد الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن مركز الخدمات الحكومي فرع المطار سيقوم، الجمعة، بتأجيل دفتر خدمة العلم لمن هو أو احد والديه مواليد الأردن.

وقالت الوزارة عبر منصة (إكس)، إنّ باقي الأيام متوافرة لجميع الأردنيين.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، قد أعلنت بأنه يتوجب على الأردنيين الذكور ممن أعمارهم (18-40) سنة تصويب أوضاعهم والحصول على دفتر خدمة العلم ساري المفعول تجنباً لتأخيرهم في حال نيتهم للسفر.

كما أعلنت في بيان لها اليوم الخميس بأنه يتوجب على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانوني (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم.

ونوهت بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.