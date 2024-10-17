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مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول

منذ 7 ثواني
مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول

وطنا اليوم:أكدت مجموعة المطار الدولي، أنها ملتزمة بالحفاظ على التميز التشغيلي، ومواصلة بناء شراكاتها مع شركات الطيران وتوسيع عروض وجهاتها، لضمان أن يتمتع كل مسافر برحلة سلسة، ليشعر وكأنه في بيته، في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.
وأعلنت المجموعة، أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 721,508 مسافرين خلال أيلول الماضي؛ مما يعكس انخفاضا بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
وبخصوص حركة الطائرات، سجل المطار 5.956 حركة خلال الشهر نفسه، بينما تم التعامل مع 5.713 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض نسبته 11.9 بالمئة و6.5 بالمئة على التوالي مقارنة بالسنة الماضية.
وشهدت الإحصائيات المتعلقة بأعداد المسافرين، منذ بداية العام، انخفاضا قدره 6.4 بالمئة، حيث بلغ الإجمالي 6,790,593 مسافرا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار 56.625 حركة، بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة، بينما تم التعامل مع 57.753 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلا ارتفاعا قدره 19.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، إن الاضطرابات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة ولبنان، قد أثرت على حركة المسافرين حتى أيلول الماضي.


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