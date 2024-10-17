بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

دخول 8 إرساليات من البندورة الردنية للأسواق المصرية

منذ 26 ثانية
دخول 8 إرساليات من البندورة الردنية للأسواق المصرية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، إن 8 إرساليات من محصول البندورة دخلت اليوم الخميس إلى الأسواق المصرية، وذلك ضمن خطة فتح أسواق جديدة لفائض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأكد المجالي، أن وزارة الزراعة تسعى لإستدامة عمليات التصدير وانسيابية الإرساليات، إلى جانب الاستمرار في التواصل مع مصانع مركزات البندورة لاستيعاب كميات من محصول البندورة استكمالا للدعم الحكومي الخاص بهذا المحصول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:21

أول تعليق لغالانت بعد إعلان احتمال مقتل السنوار

17:15

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم تصفية السنوار

17:06

مؤسسات مجتمع مدني تُطلق صرخة ضد التسعيرة الجديدة للأجور الطبية في الأردن

17:01

افتتاح متحف الطفيلة الأثري تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي

16:43

علم البيانات: مهارات تحليلية. تقنيات ثورية. رؤى مستقبلية

16:40

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح رومانيا

16:25

البكار : الحكومة حريصة على تهيئة بيئة عمل ملائمة

16:03

جيش الاحتلال يحقق في مزاعم نجاحه باغتيال يحيى السنوار

15:56

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الحد الأدنى للأجور في الأردن: ضرورة ملحة للرفع في ظل التحديات الاقتصادية

15:51

العناني: بدل رفع حد الأجور اعملوا مشاريع ووظفوا الناس

15:28

موسكو : نحذر تل ابيب من توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية

15:19

قرار مفاجئ يُربك المشهد السياسي: لماذا استقال أمين عام حزب إرادة الآن؟

وفيات
وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024