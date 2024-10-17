دخول 8 إرساليات من البندورة الردنية للأسواق المصرية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، إن 8 إرساليات من محصول البندورة دخلت اليوم الخميس إلى الأسواق المصرية، وذلك ضمن خطة فتح أسواق جديدة لفائض إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأكد المجالي، أن وزارة الزراعة تسعى لإستدامة عمليات التصدير وانسيابية الإرساليات، إلى جانب الاستمرار في التواصل مع مصانع مركزات البندورة لاستيعاب كميات من محصول البندورة استكمالا للدعم الحكومي الخاص بهذا المحصول.