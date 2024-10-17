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أول تعليق لغالانت بعد إعلان احتمال مقتل السنوار

منذ 14 ثانية
أول تعليق لغالانت بعد إعلان احتمال مقتل السنوار

وطنا اليوم_قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن إسرائيل “ستصل إلى كل إرهابي وتقضي عليه”، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في احتمال مقتل قائد حماس يحيى السنوار.

 

وكتب غالانت على منصة “إكس” قائلا: “لا يمكن لأعدائنا أن يختبئوا، وسوف نلاحقهم ونقضي عليهم”.

 

وتأتي تصريحات غالانت بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من احتمال مقتل السنوار، بعد عملية في قطاع غزة قال الجيش إنها استهدفت ثلاثة مسلحين.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان “في هذه المرحلة، لا يمكن تأكيد هوية الإرهابيين”.

 

وقال مصدر أمني إسرائيلي للحرة، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تتحقق من الحمض النووي لثلاثة أشخاص استهدفوا في غزة، ورجح مقتل زعم حماس يحيى السنوار وكونه أحد هؤلاء الثلاثة.

 

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن هناك احتمالا أن يكون السنوار قد قتل.

 

ونقل موقعا “إن 12 نيوز” و”كان” الإسرائيليين عن مسؤولين إسرائيليين القول إن السنوار قتل، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين آخرين القول إنه جرى إبلاغ الحكومة الإمنية الإسرائيلية المصغرة بأن من المرجح بشدة أن يكون السنوار قد قتل.

 

ويتهم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

 

وردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 42438 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الرقام موثوقة.


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