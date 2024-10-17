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البكار : الحكومة حريصة على تهيئة بيئة عمل ملائمة

منذ 15 ثانية
البكار : الحكومة حريصة على تهيئة بيئة عمل ملائمة

وطنا اليوم:بحث وزير العمل، الدكتور خالد البكار اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، التعاون في تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى تحسين فرص التشغيل للأردنيين، إلى جانب تقديم المساعدات التقنية والفنية اللازمة.
وأكد البكار خلال اللقاء حرص الحكومة على تهيئة بيئة عمل ملائمة وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب، بما يمكنهم من الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة.
من جانبها، قدمت جرادات إيجازاً حول نشاطات المكتب الإقليمي للمنظمة، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع الوزارة والقطاع الخاص في الأردن بهدف تعزيز فرص العمل اللائق.
وأبدت جرادات رغبتها بنقل برامج تدعمها المنظمة إلى الأردن في المرحلة المقبلة


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