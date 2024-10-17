جيش الاحتلال يحقق في مزاعم نجاحه باغتيال يحيى السنوار

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشاباك أنه يحقق في اغتيال ثلاثة من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينهم قائد الحركة يحيى السنوار.

وأضاف البيان أن القوات لم تعثر على أي دليل يشير إلى وجود رهائن في المبنى الذي قُتل فيه الفلسطينيون الثلاثة، في إشارة إلى أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات الميدانية مستمرة بحذر بواسطة عناصر الجيش والشاباك.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن الجيش قتل ثلاثة أشخاص في غزة، «يفحص الاحتمال بأن أحدهم» هو السنوار. لكنه أضاف: «في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية» القتلى. ووعد بنشر تفاصيل إضافية لاحقاً.