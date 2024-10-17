موسكو : نحذر تل ابيب من توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية

وطنا اليوم:حذرت روسيا إسرائيل من توجيه أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة “تاس” عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله “نحذر إسرائيل من مجرد التفكير في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية”.

وجاء هذا التحذير في سياق تأكيد موسكو على تبادل وجهات النظر مع إيران حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتصاعدة.

جاء ذلك فيما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل من مغبة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل عدوانها على لبنان وحربها على قطاع غزة.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط مع تخطيط إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران؛ وقال سلامي في خطاب موجه لإسرائيل بثه التلفزيون: “إذا ارتكبتم أي عدوان على أي موقع، فإننا سنهاجم بصورة موجعة موقعا مماثلا عندكم” مضيفا أن إيران قادرة على اختراق دفاعات إسرائيل.

وتحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الليلة الماضية، حول “العمليات الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة بهدف تجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط”، فيما وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين في إطار جولة بالشرق الأوسط.

ومع تصاعد التوتر، عقد الاتحاد الأوروبي قمته الأولى مع دول الخليج وأصدر بيانا يدعو إلى التهدئة أكد فيه “على أهمية التواصل الدبلوماسي مع إيران.. سعيا لخفض التصعيد في المنطقة”.

ولا تظهر إسرائيل أي مؤشرات على تخفيف عدوانها على لبنان رغم اغتيالها للعديد من قادة حزب الله ولا على غزة رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، كما توعدت بالرد على إيران في أعقاب هجومها الصاروخي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.