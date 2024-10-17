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جيش الاحتلال يزعم سيطرته على قرية بجنوب لبنان

منذ 13 ثانية
جيش الاحتلال يزعم سيطرته على قرية بجنوب لبنان

وطنا اليوم:زعم الجيش الإسرائيلي رفع العلم الإسرائيلي فوق بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، وذلك من خلال مقطع فيديو تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يظهر في المقطع حجم الدمار الهائل جراء القصف الإسرائيلي على البلدة اذ أن الدمار بات موصوفاً، فالمباني التحقت بالأرض وباتت ركاماً لـ”المعارك العبثية”.
كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مدينة صور جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.
من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بين كفر كلا والعديسة.


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