تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا وعاملة كانوا يعملون بمصنع ألبسة

وطنا اليوم:أشرفت فرق التفتيش في وزارة العمل على تسليم الحقوق العمالية لـ41 عامل وعاملة كانوا يعملون في أحد مصانع الألبسة في الأغوار الشمالية.

وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إنه إنطلاقاً من دور وزارة العمل في متابعة الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص أشرفت الوزارة على تسليم العاملين في مصنع الألبسة المذكور كافة حقوقهم العمالية.

وأشار النجداوي إلى أن الوزارة قامت أيضا بالتنسيق مع مصنع أخر للألبسة لتشغيل هؤلاء العاملين لتمكينهم مع الاستمرار في سوق العمل وستكون المواصلات مؤمنة لهم للعمل في موقع عملهم الجديد