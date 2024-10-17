الجمارك تحبط تهريب 3 كيلو كريستال

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 3 كيلو كريستال واكثر من مليون حبة كبتاجون مخدر في ثلاث قضايا بارزة خلال الشهر الماضي قادمة عبر المركز الحدودي.

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخباة بداخل اجزاء ميكانيكية لمركبة بهدف التهريب، كما ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في المركز ثلاث كيلو كريستال مخدرداخل شاحنة اخرى قادمة من سوريا مخبأة في شادر الشاحنة، في حين تم ضبط 200 الف حبة كبتاجون مخدر في شاحنة اخرى في صندوق التبريد، وليتم تنظيم الضبوطات اللازمة في حينه وتحويل القضايا للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول .

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة وغيرها من المواد المحظور دخولها عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحته او اقتصاده على حد سواء