وفاة نجم وان دايركشن ليام باين بعد سقوطه من الشرفة

وطنا اليوم:تُوفي، الأربعاء، عن 31 سنة، المغني البريطاني، ليام باين، العضو السابق في فرقة “وان دايركشن” الموسيقية، جراء سقوطه من الطابق الثالث في أحد الفنادق في بوينس آيرس، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن “ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن، قضى بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو”، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

وتابع البيان أن عناصر الشرطة “تلقوا مكالمة أُبلغوا فيها عن رجل عدواني كان ربما تحت تأثير المخدرات أو الكحول”.

وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغني البريطاني، تجمّع عدد كبير من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق “كاسا سور” حيث حصلت الحادثة، مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت مارتينا دي لالا (23 عاما)، التي كانت من محبي فرقة “وان دايركشن” عندما كانت مراهقة: “أنا في حالة صدمة، وغير قادرة على استيعاب ما حصل. أعيش على بُعد 5 شوارع ورأيت أنّ عليّ الحضور إلى هنا”.

ومن جانبها، علقت لينا دويك (21 عاما): “أشعر وكأن جزءا من مراهقتي قد ضاع”، مؤكدة أنّ أعمال المجموعة رافقتها من سن 12 إلى 16. وأعربت عن أملها في إعادة لمّ شمل فرقة “وان دايركشن” يوما ما.

تحقيق في الواقعة

أوضح رئيس قسم الطوارئ الطبية في بوينس آيرس، ألبرتو كريسينتي، أنّ ليام باين تعرّض لـ”إصابات خطرة جدا بعد سقوطه”. وقال عبر القنوات التلفزيونية المحلية “تحققنا من أنه توفي، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاش قلبه”.

وأشار إلى أنّ أجهزة الطوارئ استُدعيت عند الساعة 17,04 بالتوقيت المحلي (20,04 بتوقيت غرينتش) وأن فريقا طبيا وصل بعد سبع دقائق و”تحقق من وفاة رجل عُلم لاحقا أنه مغن في فرقة موسيقية”.

وفُتح تحقيق في أسباب الوفاة. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الأرجنتينية بشأن “وفاة مواطن بريطاني”. ورفض ناطق باسم الوزارة التعليق على الحادثة.

وبحسب مجلة بيلبورد، حضر باين في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر حفلة موسيقية في بوينس آيرس لعضو سابق في فرقة “وان دايركشن” هو نيال هوران.

وبدأت ردود أفعال الشخصيات تتوالى عبر منصات التواصل.

كتبت عارضة الأزياء السابقة والمغنية باريس هيلتون، في منشور عبر منصة “إكس”: “لقد ضايقني جدا خبر وفاة ليام باين. الحب والعزاء لعائلته وأحبائه”.

إدمان على الكحول

تشكلت فرقة “وان دايركشن” من خلال برنامج “ذي إكس فاكتر” للمواهب، قبل أن تصبح إحدى فرق الفتيان الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم.

ونشر مقدّم “ذي اكس فاكتر” ديرموت أوليري، عبر صفحته في انستغرام، صورة تجمعه بباين، وأرفقها بتعليق “أتذكره، كان يبلغ 14 سنة عندما حضر للمشاركة في تجارب الأداء وأذهلنا بغنائه لفرنك سيناترا”.

وفي العام 2016، أصدرت الفرقة ألبومها الخامس والأخير “ميد إن ذي ايه ام”.

وأعلنت عام 2016 عن فترة استراحة ولم يتم الحديث رسميا عن أنّها حُلّت.

وقد أثار توقف المسيرة الفنية للفرقة حزن ملايين من محبيها.

وأعلن باين أنه كان يعمل على ألبوم منفرد، على غرار ما أقدم عليه أعضاء آخرون من الفرقة.

وحلّت أغنيته المنفردة “ستريب ذات داون” في المرتبة الثالثة في لوائح ترتيب الأغاني في المملكة المتحدة، بينما أتت في المرتبة العاشرة في تصنيف “بيلبورد توب سونغز” في الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدر باين أول ألبوم منفرد له بعنوان “ال بي 1”.

ولد ليام باين في 29 آب/أغسطس 1993 في ولفرهامبتون، وألّف أعمالا كثيرة لفرقة “وان دايركشن”.

وفي السنوات الأخيرة، تحدث علنا عن مشاكله مع إدمان الكحول والصعوبات المرتبطة بالشهرة.

وفي مقطع فيديو نُشر عام 2023 عبر حسابه في يوتيوب، أعلن أنه دخل مركزا متخصصا للإقلاع عن إدمان الكحول، وقال “أصبحت شخصا لم أعد أعرفه. وأنا متأكد من أنكم ما عدتم تعرفونه أيضا”.

وأعلن خلال العام الفائت أنه يعمل على ألبوم ثانٍ، وأصدر أغنية جديدة في آذار/مارس 2024.