حماس: خطة الجنرالات في غزة الأكثر انحطاطا ونازية بالتاريخ

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “خطة الجنرالات الوحشية إحدى أكثر الخطط العسكرية انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث”.

وتعني خطة الجنرالات فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وحصار وتجويع الناس لدفعهم إلى الاختيار بين الموت والاستسلام.

وقالت حماس إن هذه الخطة وحشية ونازية وغير مسبوقة في العصر الحالي.

وأضافت أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان في شمال قطاع غزة.

ومنذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

سواتر وقصف

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن “خطة الجنرالات” التي تنفذها إسرائيل في شمال قطاع غزة تتقدم ببطء وحذر، كاشفا عن تطورات ميدانية مرتبطة بتطبيقها.

وأوضح الدويري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق الفصل بين شمال قطاع غزة ومدينة غزة من خلال السواتر والقصف الناري المكثف.

وبيّن أن الاحتلال ينفذ حاليا “عمليات توغل ليلية، بحيث يقوم بعمل سواتر ترابية، ويدفع بآلياته بعمق يتراوح بين 100 و200 متر”.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن قوات الاحتلال تواصل عزل شمال قطاع غزة وتشديد الحصار عليه، واصفا ما يجري في جباليا ومخيمها بالإبادة الجماعية مكتملة الأركان، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المدنيين في هذه المنطقة.