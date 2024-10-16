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حزب الله يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين باشتباكات من مسافة صفر

منذ 50 دقيقة
حزب الله يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين باشتباكات من مسافة صفر

وطنا اليوم:أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في معارك جنوبي لبنان.
بدوره، نقل موقع حدشوت الإسرائيلي، أن 8 مروحيات هبطت في مستشفى رمبام، إلى الشمال الغربي من ميناء حيفا بعد كمين للجنود الإسرائيليين في بلدة قوزح الحدودية.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن تسجيل قتلى في صفوف عناصره جراء المعارك اليوم مع حزب الله في جنوب لبنان.
وأكد حزب الله اللبناني، الأربعاء، أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في قرى حدودية لبنانية.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون “اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو”، مضيفا أنه “ما زالت الاشتباكات مستمرة”.
كما أوضح أنه “استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان بالصواريخ. وفي مسكفعام شمالي إسرائيل”.


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