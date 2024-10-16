تحذير مهم وخطير لكل سكان غزة

وطنا اليوم:حذر مصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية بغزة المواطنين في القطاع من خطورة التعاطي مع مطلب مسح رمز المربع (QR) الذي تتضمنه المنشورات التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المختلفة، أو التي ينشرها عبر المنصات الرقمية.

وقال المصدر ان مسح الرمز عبر الهاتف الجوال قد يؤدي لاختراق الجهاز والتجسس عليه والسيطرة على بياناته.

وبين انه ينسحب ذلك أيضاً على مسح رمز المربع من أية مواقع أو صفحات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لتقديم خدمات للمواطنين مثل خدمة الإنترنت المجاني، حيث أن المواطن قد يستفيد فعلاً من الإنترنت لكن يتزامن مع ذلك عملية اختراق للهاتف الجوال والتجسس عليه بمجرد إجراء مسح رمز المربع (QR)