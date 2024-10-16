كابيتال بنك وشركة إنفويس كيو يتعاونان لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في المملكة

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك وشركة إنفويس كيو – الشركة المتخصصة بتقديم حلول الفوترة الإلكترونية – عن تعاونهما الاستراتيجي لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في المملكة.

وبموجب هذا التعاون، ستتيح شركة إنفويس كيو خدمة قبول الدفع الإلكتروني المقدمة من قبل كابيتال بنك لعملائها من أصحاب الأعمال مباشرة، كخدمةٍ إضافية لتسهيل وتطوير أعمالهم، مما يعني فرصًا جديدة للتجار لزيادة مبيعاتهم، كما ستتيح لهم تحصيل قيمة الفواتير إلكترونياً بشكل فوري وآمن عبر رابط دفع مخصص، مما يسهل عملية التحصيل ويقلل من التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الخدمة إصدار فواتير متوافقة مع تعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مما يعزز الامتثال الضريبي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال مدير إدارة خدمات الدفع في كابيتال بنك – الأردن والعراق رجائي عجور: “يعكس هذا التعاون مع إنفويس كيو التزام كابيتال بنك الراسخ بالريادة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني. نسعى باستمرار إلى تقديم حلول دفع متطورة ومبتكرة تتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، مع الحرص على تكاملها بسلاسة مع الأنظمة المحلية. نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع شركات متميزة مثل إنفويس كيو، حيث تمكننا هذه الشراكات من توفير تجربة دفع إلكتروني متميزة للشركات لتسهيل عمليات تحصيل الفواتير بطرق آمنة وفعالة.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفويس كيو، السيد مهند الطوبل” سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع كابيتال بنك ونتطلع إلى ما ستعمل على تقديمه من حلول دفع وتحصيل سلسة لأصحاب الأعمال وعملائهم وفق خياراتٍ تراعي الدقة، والالتزام الضريبي، والتطور التكنولوجي بما يتلاءم مع متطلبات القطاع المالي المتنامي في الأردن خاصةً والشرق الأوسط عامةً.”

وبهذه الشراكة يؤكد كابيتال بنك وشركة إنفويس كيو التزامهما المشترك في دعم التكنولوجيا المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في المملكة من خلال توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة للعملاء.