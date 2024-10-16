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فتح باب القبول المباشر في 5 جامعات حكومية

منذ ساعتين
فتح باب القبول المباشر في 5 جامعات حكومية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 16-10-2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، والسنوات السابقة قبولاً مباشراً/تنافسياً في الجامعات الأردنية الآتية على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي (2024-2025) وفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص حسب الطاقات الاستيعابية الخاصة، وضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول للعام الجامعي 2024-2025:

* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة العقبة.

* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.

* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.

* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.

* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة


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