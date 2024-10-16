تجار ومنتجي المواد الزراعية يبحثون الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الزراعي

وطنا اليوم:التقى رئيس واعضاء مجلس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية مع مدير الجمارك جلال القضاه بحضور مدير التعرفه العقيد محمود التيتي، الثلاثاء، وذلك للمناقشة والتباحث في التشوهات الضريبية على مستوردات مدخلات الانتاج الزراعي وبالاخص المبيدات والاسمدة والبذور .

وأثنى نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين على جهود دائرة الجمارك الاردنيه وتعاونها المستمر لحل القضايا والمعيقات التي تواجه تجار ومنتجي المواد الزراعية والتي إنعكست بشكل سلبي على توفر المدخلات الزراعية ، واوضح اهمية انشاء غرفة زراعة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لتمثيله برؤية علمية واستراتيجية لحل كافة المعيقات التي تواجهه للنهوض والارتقاء به كونه قطاع حيوي وهام .

وتم خلال اللقاء مناقشة ما يعانيه القطاع من مشاكل في إستمرار التشوهات الجمركية والضريبية فيما يتعلق بإدراج المدخلات الزراعية لبنود تعرفة جمركية غير معفية على الرغم من انها مواد تم اعفاءها بموجب قرار مجلس الوزراء ومسجلة في وزارة الزراعة كمدخل انتاج للاستخدام الزراعي ، كما و تم مناقشة اخضاع بذور الذرة الحلوة وبذور العائلة القرنية والمستخدمة للأغراض الزراعية لبند خاص بإستخدام ثنائي الغرض على الرغم انها بذور معاملة كيماويا وتم الاشارة الى تأخر خدمات الدفع الالكتروني في الدائره والرسوم الجمركية المرتفعة للعينات المستخدمة لأغراض التجارب .

من جانبه ابدى مدير عام دائرة الجمارك المهندس جلال القضاة جاهزية الدائرة للتعاون والتشارك في حل كافه القضايا التي تواجه تجار ومنتجي المواد الزراعية.

واتفق الطرفان على ان يتم عقد اجتماع موسع مشترك ليشمل مراجعه كافة البنود والقضايا، تشكيل لجنة مشتركة لعقد ورشة عمل لموظفي الجمارك واعضاء الهيئة العامة لمناقشه كافة التشوهات والمشاكل، وان يتم ادراج بنود فرعية لنظام رمز المنسق الخاص بالدائره الذي يضمن عدم اخضاع اي مدخل انتاج زراعي لبند مختلف ، و ان يتم تسريع خدمات الدفع الالكتروني.