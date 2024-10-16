تقسيم الأردن لـ22 ألف وحدة إحصائية لغايات التعداد السكاني

وطنا اليوم:كشف المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، عن إجراء تعداد سكاني في الأردن مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن أدوات التعداد السكاني تتضمن تكنولوجيا حديثة.

وأكد فريحات أن البيانات التي سيدلي بها جميع المواطنين الأردنيين والمقيمين في التعداد العام للمساكن والسكان السنة المقبلة سيبقى سرياً.

وأكد فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة، منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، لم تفشِ أي معلومات شخصية عن المواطنين، مشيراً إلى أن جميع البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لأغراض إحصائية فقط ويتم التخلص منها فور الانتهاء من استخدامها.

وأضاف فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد اليوم الأربعاء بعنوان “الإحصاءات العامة والتعداد السكاني”، أن إقرار نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة منبثق من رؤية التحديث الإداري للمملكة ويتضمن إنشاء مديريات جديدة وإلغاء أخرى لمواكبة التطور في المجال الإحصائي عالمياً.

وبين أن مطلع العام القادم سيتم إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي سيوفر للمواطن منصة واحدة تمكنه من الاطلاع على جميع الإحصائيات في مختلف القطاعات.

وأوضح أنه تقسيم المملكة إلى 22 الف وحدة إحصائية لغايات التعداد السكاني.

ولفت إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد اضخم مشروع إحصائي في تاريخ المملكة، وهو التعداد السابع الذي تنفذه الدائرة منذ تأسيسها في عام 1949.

وكشف أن تشغيل مركز البيانات الوطني سيكون عام 2025، الذي يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية ودعم تطوير السياسات العامة وتعزيز قدرة الدائرة.

ولفت إلى أن تعداد 2025 يتميز بآلية التنفيذ المعتمدة على المرجعية الثلاثية الداعمة للدقة في جمع البيانات.

وبين أن آلية تنفيذ التعداد تشمل العد الذاتي من قبل المواطنين إلكترونياً، والعد الميداني المباشر التقليدي من قبل باحثين من الدائرة، بالإضافة إلى استخدام السجلات الإدارية.