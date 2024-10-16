مفاوضات حكومية مع شركات لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:تبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، مفاوضات مع شركات الطاقة المتجددة بخصوص مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والتقليدية من منظور فني، اقتصادي، تجاري وقانوني.

وتعتبر هذه الخطوة ضمن الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الوزارة، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.

وتهدف هذه المفاوضات؛ لتعزيز تطور النظام الكهربائي في الأردن، وجعله الأول عربيا من حيث التزود الكهربائي، وتخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة والتي يتم بيعها لشركة الكهرباء الوطنية.

يشار إلى أن وزارة الطاقة أكدت سابقا أنها ستعتمد خارطة طريق لخفض تكاليف قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، مع تيسير التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق المؤشرات المستهدفة في استراتيجية القطاع والوزارة.

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن توجه الحكومة لتخفيض كلف الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال الخرابشة في حديث له خلال جلسة حوارية عقدت في منتدى الاستراتيجيات للحديث عن خطة الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، الأربعاء، إن الوزارة تسعى بشكل متواصل لتحقيق إصلاح مالي بقطاع الكهرباء بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وبين أن أي استثمار في قطاع الطاقة يجب أن يحقق عائدا ماليا معقولا.

وأشار إلى أن 27% من الكهرباء في الأردن مصدرها طاقة متجددة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في الأردن من ناحية الأداء والخدمة متطور ومعقول جدا.