زلزال يضرب شرق تركيا ويشعر به سكان مناطق سورية

وطنا اليوم:قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -اليوم الأربعاء- إن زلزالا بقوة 5.9 درجات ضرب منطقة ملاطية شرق البلاد.

وذكرت “آفاد” -عبر موقعها الإلكتروني- أن الزلزال وقع الساعة (10:46 بالتوقيت المحلي) (07.46 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إلى أن مركز الزلزال قضاء “قلعة” في ملاطية، ووقع على عمق 10.7 كيلومترات.

بينما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن قوة الزلزال الذي ضرب شرق تركيا بلغت 6.1 درجات. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ومن جانبها ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن هزة أرضية وقعت ظهر اليوم وشعر بها سكان محافظات الحسكة ودير الزور (شرق) وحلب (شمال).

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في كل من تركيا وسوريا جراء الزلزال.

وقد بثت منصات تركية وناشطون -على منصة إكس- مشاهد للحظات الأولى عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية شرق البلاد.