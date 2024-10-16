الجيش يشدد على دفاتر خدمة العلم المؤجلة أو شهادة الإعفاء قبل السفر

وطنا اليوم:دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي لتأجيل دفتر خدمة العلم.

مديرية شؤون الأفراد/شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي، التابعة للقوات المسلحة، أكدت على ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي، ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لتصويب أوضاع الراغبين بالسفر قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.