البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (28) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار، الأربعاء.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 تشرين أول 2029، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 16 تشرين أول الحالي.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.